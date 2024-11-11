İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Lübnan'da Ateşkese İlerleme Kaydedildiğini Açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda belirli bir ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Saar, Batı Kudüs'te yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Lübnan'daki ateşkes süreciyle ilgili bir soru üzerine Saar, "Belirli bir ilerleme var," dedi. Bununla birlikte, Hizbullah'a yönelik saldırıların devam ettiğini ve Lübnan'da ateşkese ulaşmak için ABD ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Saar, ayrıca Tel Aviv'in tüm hedeflerine ulaşmasının ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonlandıracağını öne sürdü. Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin, bölgedeki saldırılar sona erdikten sonra geri döneceklerini iddia etti.

Bunun yanı sıra, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının "gerçekçi" olmadığını savunan Saar, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakı konusunda bir karar bulunmadığını da vurguladı.

İran meselesine de değinen Saar, Orta Doğu'nun geleceği için en önemli konunun Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu ileri sürdü. Saar, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın da bu tehditleri açıkça anladığını ifade etti.

İsrail medyası, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Lübnan'da ateşkesi görüşmek üzere dün ABD'ye gittiğini ve Trump ile bir görüşme planladığını bildirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.