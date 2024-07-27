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İsrail Dışişleri Bakanı: Topyekün Savaş ile Karşı Karşıyayız

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Golan Tepeleri'ndeki saldırı sonrası 'topyekün savaş' uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:11
İsrail Dışişleri Bakanı: Topyekün Savaş ile Karşı Karşıyayız

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan Sert Açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, işgal altındaki Golan Tepelerinde meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Katz, Mecdel Şems beldesinde gerçekleşen bu olayla ilgili, "Topyekün bir savaş ile karşı karşıyayız." şeklinde bir ifade kullandı.

Hizbullah'a Sert Eleştiriler

The Times of Israel gazetesine göre, Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından özellikle Hizbullah ile ilgili ciddi eleştirilerde bulundu. "Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığından şüphe yok," diyen Katz, ayrıca "İsrail'in bedel ödeyeceği kesin; ancak Hizbullah bu bedeli daha ağır bir şekilde ödeyecek." şeklinde ekledi.

Uluslararası Destek ve Olayın Ardındaki Gelişmeler

Katz, ülkesinin ABD ve Avrupa ülkelerinden tam destek alacağını belirtti ve İsrail'in nasıl bir adım atacağına dair detay vermekten kaçındı. Öte yandan, Washington'da bulunan Netanyahu heyetinden bir yetkilinin, Hizbullah’ın saldırısının, Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda dramatik bir değişim yaratacağı yönünde açıklamaları dikkat çekti.

Saldırının Sonuçları

Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roketli saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi de yaralanarak hastanelere sevk edildi. Yaralıların bazıları ağır durumdayken, acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ağır yaralıların helikopterlerle tahliye edildiğini bildirdi.

Hizbullah’tan Yalanlama

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanladı. 1967 yılından beri Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri, uluslararası hukuk açısından işgal altında kabul ediliyor.

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