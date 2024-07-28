İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Diplomatik Uyarı: Hizbullah ile Savaş Önlenmeli

İsrail, Diplomasiyle Savaşın Önlenmesini İstiyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah ile olası bir savaşın önüne geçmek için son dakika diplomatik çabalarının gerekli olduğunu bildirdi.

Oren Marmorstein'in Açıklamaları

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamasını talep etti. Marmorstein, "Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası." diyerek aciliyet vurgusu yaptı.

Mecdel Şems'teki Roket Saldırısı

Marmorstein, Golan Tepeleri bölgesindeki Mecdel Şems beldesine yapılan roket saldırısının Hizbullah'tan geldiğini öne sürdü. Saldırı sonrasında 12 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Marmorstein, roketin İran yapımı olduğunu ve Hizbullah'ın cephaneliğinde bulunduğunu iddia etti.

Binyamin Netanyahu'nun Tehditleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı not etmeyecek. Hizbullah ödemediği büyük bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'dan Yalanlama

Lübnan Hizbullahı, roket saldırısıyla ilgili iddiaları yalanlayarak, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını kaydetti.

Demir Kubbe Tartışmaları

Mecdel Şems'te saldırıdan hemen önce sirenlerin çaldığı ve bu durumun ardından roketin isabet ettiği belirtiliyor. Bazı kaynaklar, saldırının Demir Kubbe hava savunma sisteminden kaynaklandığını öne sürdü.

BMGK’nın 1701 Sayılı Kararı Nedir?

BMGK'nın 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tan çekilmesini ve bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmektedir. Bu karar, sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'in burada bulunmasını kapsamaktadır.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ile İsrail arasındaki bölgenin Hizbullah'ın etkisi altında olduğu ifade edilmektedir.