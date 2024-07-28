Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Diplomatik Uyarı: Hizbullah ile Savaş Önlenmeli

İsrail, Hizbullah ile olası bir savaşın diplomatik yollarla engellenmesi gerektiğini vurguladı ve uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:20
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Diplomatik Uyarı: Hizbullah ile Savaş Önlenmeli

İsrail, Diplomasiyle Savaşın Önlenmesini İstiyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah ile olası bir savaşın önüne geçmek için son dakika diplomatik çabalarının gerekli olduğunu bildirdi.

Oren Marmorstein'in Açıklamaları

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamasını talep etti. Marmorstein, "Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası." diyerek aciliyet vurgusu yaptı.

Mecdel Şems'teki Roket Saldırısı

Marmorstein, Golan Tepeleri bölgesindeki Mecdel Şems beldesine yapılan roket saldırısının Hizbullah'tan geldiğini öne sürdü. Saldırı sonrasında 12 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Marmorstein, roketin İran yapımı olduğunu ve Hizbullah'ın cephaneliğinde bulunduğunu iddia etti.

Binyamin Netanyahu'nun Tehditleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı not etmeyecek. Hizbullah ödemediği büyük bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'dan Yalanlama

Lübnan Hizbullahı, roket saldırısıyla ilgili iddiaları yalanlayarak, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını kaydetti.

Demir Kubbe Tartışmaları

Mecdel Şems'te saldırıdan hemen önce sirenlerin çaldığı ve bu durumun ardından roketin isabet ettiği belirtiliyor. Bazı kaynaklar, saldırının Demir Kubbe hava savunma sisteminden kaynaklandığını öne sürdü.

BMGK’nın 1701 Sayılı Kararı Nedir?

BMGK'nın 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tan çekilmesini ve bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmektedir. Bu karar, sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'in burada bulunmasını kapsamaktadır.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ile İsrail arasındaki bölgenin Hizbullah'ın etkisi altında olduğu ifade edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!