İsrail, Doğu Kudüs'te Binlerce Yeni Yerleşim Birimi Kurmaya Hazırlanıyor

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinlilerin elinden alınan topraklarda binden fazla yeni yerleşim birimi inşa etmeye hazırlanıyor. Bu durum, uluslararası alanda geniş yankılar uyandırması beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirilecek bu yeni inşaat planının onaylanması için süreç hız kazandı.

Inşa edilecek yeni yerleşim birimleri; konut alanları, okullar, sinagoglar ve ticari alanlar ile çeşitlendirilecek. Planın onay için Kudüs'teki İsrail Belediyesine bağlı Yerel Planlama ve İnşaat Komitesi'ne sunulması bekleniyor.

Belirtilen plana göre, Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mükebbir beldesi yakınlarındaki Nof Zion yerleşim yerine 380 konut, bir okul, iki sinagog ve ticari alanlar inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca, Sur Bahir bölgesi yakınlarındaki Ramat Rachel ile Har Homa mahallesi arasında 650 konut, ticari alanlar, bir ilkokul, bir toplum merkezi ve anaokulları dahil birçok sosyal yapı inşa edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King, hükümete Kudüs'ün belediye alanını genişletecek bir karar alınması için öneride bulundu. Bu hamle de tartışmalara yol açabilir.