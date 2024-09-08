İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Aileyi Evini Yıkmaya Zorladı

Doğu Kudüs’te Yıkım İşlemleri Devam Ediyor

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bir Filistinli aileyi evlerini kendilerinin yıkmaya zorladı. Bu karar, ailenin evinin "ruhsatsız" olduğuna dayanarak alındı.

Evini Yıkmaya Mecbur Kaldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Beyt Hanina bölgesinde yaşayan Raid er-Rahmi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, İsrail makamlarının kendilerine yıkım işlemini kendilerinin gerçekleştirmesi gerektiğini bildirdi. Aksi takdirde, evin yıkım masrafı olarak 50 bin şekel (yaklaşık 13 bin 500 dolar) talep edileceği belirtildi.

Geçmişteki Yıkımlar ve Mücadele

Rahmi, bu durumun kendileri için alışıldık bir hâl olduğunu ifade ederek, "Elhamdülillah... Bu benim ve tüm Filistinlilerin durumu. Nereye gideceğimizi artık bilmiyoruz. Evimizi yıksalar da toprağımızı terk etmeyeceğiz," şeklinde konuştu. Rahmi, 2007 ve 2010 yıllarında da benzer nedenlerden dolayı evinin yıkıldığını ve ruhsat almak için defalarca girişimde bulunsa da hiçbir sonuç alamadığını belirtti.

Yıkımların Arka Planı

İsrail yönetimi, Filistinlilere imar izni vermekte zorluk çıkarmakta ve başvuruların büyük bir kısmını reddetmektedir. Filistinli kaynaklar, 1967 yılından bu yana 5 binden fazla evin yıkıldığını ve bu uygulamanın hukuki bir dayanağının olmadığını vurgulamaktadır. Bu durumun, İsrail'in yıldırma ve şehirde Yahudileştirme politikalarının parçası olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

İsrail belediyesinin yıkım işlemlerinden sonra, masrafları ev sahiplerinden tahsil etme uygulaması da mevcut. Özellikle madde sıkıntısı yaşayan Filistinliler, yıkım kararlarıyla karşılaştıklarında evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.