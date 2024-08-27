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İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Bir Evi Yıktı

Doğu Kudüs'te İsrail, ruhsatsız gerekçesiyle bir Filistinliye ait evi yıktı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:04
İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Bir Evi Yıktı

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Yıkımları Devam Ediyor

İsrail yönetimine bağlı şehircilik ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı. Olay, Silvan beldesindeki El-Bostan Mahallesi'nde gerçekleşti.

Yıkım Sürecinin Detayları

Görgü tanıklarının aktardığına göre, yıkım sırasında çok sayıda İsrail polisi, belediye ekiplerine eşlik etti. Filistinli Yunus el-Avde'ye ait olan ev, büyük bir buldozerle yerle bir edildi.

Ruhsat Sorunu ve Yıkım Tehditleri

El-Bostan Mahallesi'nde Filistinlilere ait birçok ev, ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıkım tehdidi altında bulunuyor. Bu durum, Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından sıkça eleştirilmektedir. Eleştirilerde, Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusunu azaltmak amacıyla inşaat ruhsatlarını sınırladığı belirtiliyor.

Uluslararası Hukuk ve Yasal Durum

Bununla birlikte, Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ise inşaat ruhsatlarında ciddi bir artış olduğu dikkat çekiyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını işgal etmekte. Uluslararası hukuk çerçevesinde, bu tür gasplar yasa dışı olarak değerlendiriliyor.

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