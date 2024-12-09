İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinli Evlerini Yıktı

Doğu Kudüs'te Filistin Evlerine Yıkım

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde bulunan Velce köyünde, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait iki evi yıktı. Velce Köy Meclisi Üyesi Enver Ebu et-Tin, AA muhabirine verdiği demeçte, yıkımın ardından köye bir baskın düzenlendiğini ifade etti.

Ebu et-Tin, yıkılan evlerin her birinin yaklaşık 350 metrekare olduğunu belirterek, İsrail yönetiminin yaklaşık iki hafta önce de köyde birçok evi yıktığını hatırlattı.

Buna ek olarak, Velce köyünde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkım tehdidi altında olan yaklaşık 70 evin daha bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu durum, bölgede yaşayan Filistinlilerin konut hakları ve güvenliğine yönelik ciddi endişeler doğurmaktadır.