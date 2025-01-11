İsrail, Doha'daki Esir Takası Müzakereleri İçin Üst Düzey Heyet Gönderiyor

Netanyahu, esir takası müzakereleri için Doha'ya üst düzey bir güvenlik heyeti gönderme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:27
İsrail, Doha'daki Esir Takası Müzakereleri İçin Üst Düzey Heyet Gönderiyor

Netanyahu'dan Doha'ya Üst Düzey Heyet Gönderimi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aralarında Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ın da bulunduğu üst düzey bir heyeti, esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha’ya gönderme kararı aldı.

Heyet Üyeleri ve Görevleri

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Doha'da devam eden esir takası müzakereleri için bu heyetin gönderilmesini onayladığı belirtildi. Açıklamada, "Netanyahu, esir takası anlaşmasıyla ilgili müzakereleri sürdürmek üzere Doha'ya üst düzey bir güvenlik heyeti gönderme talimatı verdi." ifadesine yer verildi.

Doha'ya gidecek olan İsrail heyetinde, Mossad Direktörü David Barnea, Şabak Direktörü Ronen Bar, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon ve Netanyahu'nun siyasi danışmanı Ofir Falic yer alacak.

Durum Değerlendirmesi Toplantısı

İsrail basını, söz konusu kararın, Netanyahu'nun bugün Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri ve ABD'li yetkililerle esir takası müzakerelerine ilişkin yaptığı durum değerlendirmesi toplantısının ardından geldiğini aktardı.

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