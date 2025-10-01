İsrail Donanması, Gazze'ye Giden Küresel Sumud Filosu'nu Kuşattı — Gemiler Yasadışı Ele Geçiriliyor

İsrail Donanması, Gazze'ye Giden Küresel Sumud Filosu'nu Kuşattı

Küresel Sumud Filosu, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alırken, İsrail donanması unsurları tarafından kuşatıldı.

Durum ve Operasyon

Deniz operasyonu kapsamında donanma unsurları, filoya ait gemilere müdahale ederek gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı. Olay, insani yardım seferinin seyrini doğrudan etkiliyor.

Gelişmeler Takip Ediliyor

Filonun rotası ve müdahalenin ayrıntılarıyla ilgili bilgiler sınırlı kalırken, gelişmeler ulusal ve uluslararası dikkatle izleniyor. Olayın hukuki ve insani boyutları gündemde önemini koruyor.