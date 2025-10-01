İsrail Donanması Küresel Sumud Filosu Gemilerini Yasa Dışı Ele Geçirdi

İsrail donanması Küresel Sumud Filosu gemilerine müdahale etti

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıktığı sırada İsrail donanma unsurları tarafından kuşatıldı. Filonun ABD merkezli X şirketinin hesabından yapılan paylaşımda, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." ifadeleri yer aldı.

Müdahale ve iletişim kesintileri

Paylaşılan açıklamada, filodaki tüm yolcuların güvenliği ve durumuna ilişkin teyit çalışmaları yürütüldüğü bildirildi. Filonun ABD merkezli Instagram hesabındaki paylaşımda da, "Canlı yayınlar ve iletişim hatları kesildi. Katılımcıların ve mürettebatın durumuna dair henüz teyit edilmiş bilgi bulunmuyor." denildi.

Anadolu Ajansı (AA) ile iletişimi sürdürülen bazı katılımcılar, İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını aktardı. AA muhabirine konuşan aktivistler, İsrail askerlerinin Alma, Sirius ve Adara gemilerine müdahale ettiğini ve söz konusu teknelerle bağlantının kesildiğini belirtti.

Gemilerdeki durum ve canlı yayın görüntüleri

Filonun ABD merkezli YouTube hesabından yapılan canlı yayında, bazı teknelerdeki aktivistlerin can yelekleriyle güvertede oturdukları ve olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuz hâlinde bekledikleri görüldü. Filonun bildirdiğine göre, İsrail donanma unsurları aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçiriyor.

Filonun ilettiği mesajlarda, müdahale edilen teknelere ilişkin ailelere gönderilen bildiride "Bu 3 tekneye müdahale edildi. Lütfen sakin olun." ifadeleri yer aldı. Aynı iletide ayrıca, "Şimdi tüm gözleri filoya çevirme, elçiliklerinize baskı yapma ve hükümetinizi İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmaya çağırma zamanıdır." çağrısı yapıldı.

Muhabir ve aktivistlerin anlatımları

Filoya bağlı Captain Nikos gemisinde bulunan El Pais muhabiri Carlos de Barron, YouTube'da paylaştığı videoda İsrail askerlerinin gemiye müdahale ettiğini ve İsrail'e ait dronların etraflarında dolaştığını aktardı. Barron, filonun önceden anlaştığı şekilde direnç göstermeden İsrail limanına götürülmeye hazır olduğunu bildirdi.

Press For Palestine temsilcisi Türk aktivist Semanur Sönmez Yaman ise filonun Gazze'ye 60 deniz mili uzaklıkta olduğunu belirtti.

Filoya katılan Türk aktivist Hüsamettin Eyüboğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 saattir üzerlerine ışık tutulduğunu, kaç kişi olduklarının öğrenilmeye çalışıldığını söyledi. Eyüboğlu, filonun koordineli ilerleyerek bir teknenin yasa dışı şekilde ele geçirilmesi durumunda diğerlerinin yoluna devam edebileceğini belirtti. Bazı teknelerle irtibatın kesildiğini ancak Gazze’ye doğru ilerlemeye devam ettiklerini aktardı.

Eyüboğlu, internet bağlantılarının zaman zaman kesildiğini ve telsizlerine müdahale edildiğini ifade etti ve şunları söyledi: "Eğer Gazze özgürleşirse bütün dünya özgürleşecek. Gazze artık hepimizin meselesi, Gazze artık dünyanın meselesi haline geldi."

AA kaynakları ve filonun sosyal medya hesapları üzerinden gelen bilgilere göre olaylar hâlâ gelişme göstermekte; filodaki gemiler, aktivistler ve mürettebatın durumu hakkında kesin teyit bekleniyor.