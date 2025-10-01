İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu Gemilerini Yasadışı Ele Geçirmeye Başladı

Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya yönelik kuşatma ve ele geçirme iddiaları

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanma unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında paylaşılan açıklamada gemilerimizin yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğinin ve durumunun teyit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA'nın irtibatını sürdürdüğü az sayıdaki filo katılımcısı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını aktardı.

Gelen bilgilerde, İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği belirtildi.

Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında ise aktivistlerin can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda bekledikleri gözlendi.