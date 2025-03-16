İsrail Drones Attack Causes Panic During Iftar in Rafah Mosque

İsrail Dronu Camiyi Hedef Aldı

Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki Cafer-i Tayyar Camisi'nde iftar yemeği esnasında, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bir Quadcopter dron saldırısı, cemaat arasında büyük bir korku ve paniğe neden oldu.

Panik anları kaydedildi

Sosyal medya platformlarında yayımlanan bir videoda, İsrail ordusuna ait dronun cami çevresine ateş açtığı ve iftar için camiye gelen çocukların yoğun ateş altında mahsur kaldığı görülüyor. Videoyu çeken kişi, cemaatin ve çocukların akşam namazını kıldıktan sonra cami içerisinde kapana kısıldığını açıkladı.

Çocukların Korku Dolu Anları

Ayrıca, elindeki yiyecekle caminin duvarına yaslanan bir çocuğu teselli etmeye çalışan bir kişinin görüntüleri de dikkat çekiyor. Bu sırada, dronun cami çevresine ateş etmeye devam ettiği gözlemlendi.

Can kaybı yok

Bu olayda ölen ya da yaralanan olmadı; ancak dron saldırısı, cemaatin huzurunu bozarak korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.