İsrail, Dublin Büyükelçiliği'ndeki Bayrağı İndirdi

İsrail, Dublin Büyükelçiliği'nde Bayrağı Indirdi

İsrail, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Büyükelçilik binasında bulunan bayrağı indirdi. Bu gelişme, geçtiğimiz hafta elçiliğin kapatılması kararı sonrasında gerçekleşti.

İrlanda medyasında çıkan haberlere göre, bayrak indirme talimatı İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından verilmiş olup, elçiliğin henüz "tam olarak" kapatılmadığı bildirildi.

Filistin Devletinin Tanınması ve Diplomatik Gerilim

İrlanda, 28 Mayıs tarihinde Filistin devletini tanıdığını ilan etmiş ve ardından İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İrlanda'nın diplomatik ilişkilerde tüm kırmızı çizgileri aştığını vurgulayarak Dublin'deki Büyükelçiliklerini kapatma kararı aldıklarını ifade etti. Bu duruma İrlanda Başbakanı Simon Harris ise, elçiliğin kapatılma kararını "dikkat dağıtma diplomasisi" olarak nitelendirdi.

Aynı zamanda İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı olan Micheal Martin, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'ni kapatma planı olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, İrlanda Meclisi'nden ocak ayında geçmesi beklenen İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı, İsrail ile İrlanda arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiriyor. Bu tasarı, işgal altındaki topraklardan yapılacak ticarete kısıtlamalar getirmeyi öngörüyor.