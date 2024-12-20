DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,61 -0,42%
ALTIN
2.945,85 -0,43%
BITCOIN
3.255.360,41 4,35%

İsrail, Dublin Büyükelçiliği'ndeki Bayrağı İndirdi

İsrail, Dublin Büyükelçiliği'nde bayrağı indirerek, geçici kapatma sürecini başlattı. İrlanda'nın tepkileri sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:17
İsrail, Dublin Büyükelçiliği'ndeki Bayrağı İndirdi

İsrail, Dublin Büyükelçiliği'nde Bayrağı Indirdi

İsrail, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Büyükelçilik binasında bulunan bayrağı indirdi. Bu gelişme, geçtiğimiz hafta elçiliğin kapatılması kararı sonrasında gerçekleşti.

İrlanda medyasında çıkan haberlere göre, bayrak indirme talimatı İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından verilmiş olup, elçiliğin henüz "tam olarak" kapatılmadığı bildirildi.

Filistin Devletinin Tanınması ve Diplomatik Gerilim

İrlanda, 28 Mayıs tarihinde Filistin devletini tanıdığını ilan etmiş ve ardından İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İrlanda'nın diplomatik ilişkilerde tüm kırmızı çizgileri aştığını vurgulayarak Dublin'deki Büyükelçiliklerini kapatma kararı aldıklarını ifade etti. Bu duruma İrlanda Başbakanı Simon Harris ise, elçiliğin kapatılma kararını "dikkat dağıtma diplomasisi" olarak nitelendirdi.

Aynı zamanda İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı olan Micheal Martin, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'ni kapatma planı olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, İrlanda Meclisi'nden ocak ayında geçmesi beklenen İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı, İsrail ile İrlanda arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiriyor. Bu tasarı, işgal altındaki topraklardan yapılacak ticarete kısıtlamalar getirmeyi öngörüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta Ziyaretlerde Bulundu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İşgaline Sert Tepki: 'Batılı Ülkeler Görev Almalı'
3
Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
4
CHP'li Suiçmez'den 2025 Bütçesine Sert Eleştiri: Faiz Ödemeleri Yüzde 13
5
Sivas'ta Dere Yatağına Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
İtalya'da Salvini'nin Yargılandığı Davanın Karar Duruşması Başladı
7
Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor