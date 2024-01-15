İsrail'e destek veren Antalyasporlu futbolcu gözaltına alındı

Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sürerken, skandal bir gol sevinci gösterdi. Antalyaspor ile Trabzonspor oynanan maçta gol atan Sagiv Jehezkel, gol sevincinde bileğindeki bilekliğe çizdiği İsrail bayrağı ve 7 Ekim tarihiyle skandal bir işaret yaptı.

Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a karşı attığı golün ardından bileğindeki yazıyı göstererek İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara destek çıktı. İsrailli oyuncunun bilekliğindeki yazıda "7 Ekim ve 100 gün" ifadesi ve yıldız işareti vardı.

İSRAİL'E DESTEK VEREN FUTBOLCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolcu Sagiv Jehezkel'i gözaltına alındı. Jehezkel, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek tercüman eşliğinde ifade verdi. Jehezkel'in sabahın erken saatlerinde adliyeye gönderileceği bildirildi.

Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel'in skandal gol sevinci nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlamasıyla adli soruşturma açıldığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

TFF, Trendyol Süper Lig'de bugün Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında gol atan futbolcu Segiv Jehezkel'in yaptığı kabul edilemez gol sevincini şiddetle kınadığını açıkladı. TFF, Bitexen Antalyaspor'un futbolcuyu kadro dışı bırakmasını doğru bir karar olarak gördüğünü belirtti. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin ve disiplin soruşturmalarının acilen başlatıldığını duyurdu. TFF, bu hareketin insanlık onuruna ve Türk toplumunun vicdanına aykırı olduğunu vurgulayarak, sorumluların cezalandırılacağının altını çizdi.

Öte yandanAntalyaspor Başkanı Sinan Boztepe yaptığı açıklamada,

"Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir." ifadelerini kullandı ve İsrail'i destekleyen futbolcunun kadro dışı bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.