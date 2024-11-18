İsrail'e Lübnan'dan Füze Saldırısı: 5 Yaralı

İsrail'e Yönelik Füze Saldırısı

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan’dan düzenlenen füze saldırısında biri ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

İsrail medyası, Tel Aviv çevresindeki bu bölgelerin füze saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ramat Gan bölgesinde çıkan yangın dikkat çekiyor.

İsrail Ordusu ve Polis Açıklaması

İsrail ordusu, füze saldırısında şarapnel parçalarının çevreye yayıldığını bildirdi. Ancak, İsrail Polis Teşkilatı yetkilisi, bölgeye doğrudan isabet ettiğini ve bir binanın yıkılma riski taşıdığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.