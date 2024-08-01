Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'e Lübnan'dan Roket Saldırısı: Çatışmalar Tırmanıyor

Lübnan'dan İsrail'e roket atışı gerçekleşti, hava savunma sistemleri devreye girdi. Çatışmada sivillere ait kayıplar rapor edildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:49
İsrail'e Lübnan'dan Roket Saldırısı: Çatışmalar Tırmanıyor

Roket Saldırısı ile Tırmanan Gerilim

İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde, Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketler atıldı. Bu durum, bölgede mevcut olan gerilimi daha da artırdı. İsrail ordusundan alınan bilgilere göre, atılan roketler sonrası sirenler çalmaya başladı.

Sirenler Çaldı, Hava Savunma Sistemi Aktif Hale Geldi

Olayla ilgili detaylar paylaşılmazken, sosyal medya platformlarında Celile’nin batısında bulunan alanlarda İsrail'in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği yönünde görüntüler paylaşıldı. Bu esnada, roketlerin imhası sırasında meydana gelen patlama sesleri duyuldu. Ancak resmi kaynaklardan can kaybı veya maddi hasar hakkında henüz bir bilgi gelmedi.

Lübnan'a Yönelik Karşı Saldırı İddiaları

Bununla birlikte, Lübnan basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab bölgelerine topçu saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Ayrıca, Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının öğleden sonra sınırda bulunan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını aktardı.

Civilians Affected

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, bu saldırıda Suriye uyruklu 4 sivil yaşamını yitirirken, 5 Lübnanlı sivil yaralanmış durumda. Bu olay, bölgede çatışmaların yeniden alevlenebileceğine dair endişeleri artırıyor!

İLGİLİ HABERLER

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı