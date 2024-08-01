İsrail'e Lübnan'dan Roket Saldırısı: Çatışmalar Tırmanıyor

Roket Saldırısı ile Tırmanan Gerilim

İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde, Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketler atıldı. Bu durum, bölgede mevcut olan gerilimi daha da artırdı. İsrail ordusundan alınan bilgilere göre, atılan roketler sonrası sirenler çalmaya başladı.

Sirenler Çaldı, Hava Savunma Sistemi Aktif Hale Geldi

Olayla ilgili detaylar paylaşılmazken, sosyal medya platformlarında Celile’nin batısında bulunan alanlarda İsrail'in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği yönünde görüntüler paylaşıldı. Bu esnada, roketlerin imhası sırasında meydana gelen patlama sesleri duyuldu. Ancak resmi kaynaklardan can kaybı veya maddi hasar hakkında henüz bir bilgi gelmedi.

Lübnan'a Yönelik Karşı Saldırı İddiaları

Bununla birlikte, Lübnan basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab bölgelerine topçu saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Ayrıca, Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının öğleden sonra sınırda bulunan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını aktardı.

Civilians Affected

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, bu saldırıda Suriye uyruklu 4 sivil yaşamını yitirirken, 5 Lübnanlı sivil yaralanmış durumda. Bu olay, bölgede çatışmaların yeniden alevlenebileceğine dair endişeleri artırıyor!