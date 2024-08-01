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İsrail’e Lübnan’dan Roket Saldırısı: Hizbullah Üstlendi

Lübnan'dan İsrail'e gerçekleştirilen roket saldırısını Hizbullah üstlendi, bölgedeki çatışmalar tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:39
İsrail’e Lübnan’dan Roket Saldırısı: Hizbullah Üstlendi

İsrail’in Kuzeyine Roket Saldırısı

Lübnan topraklarından yapılan bir roket saldırısı, İsrail'in kuzeyinde alarm çanlarını çaldırdı. İsrail Ordusu, yaklaşık 48 saat sonra roketlerin atıldığını açıkladı. Sirenlerin çaldığı belirtilirken, saldırıya dair fazla bir detay paylaşılmadı.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Roket saldırısının ardından sosyal medyada, Celile'nin batısındaki bölgede İsrail’e ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine dair görüntüler yayımlandı. Hava savunma sisteminin roketleri imha ederken duyulan patlama sesleri bölgeden bildirildi. Resmi makamlardan ise can kaybı veya maddi hasar ile ilgili herhangi bir bilgi gelmedi.

Hizbullah’tan Açıklama

Öte yandan, Hizbullah örgütü, resmi Telegram hesabında yaptığı açıklamada, bu saldırıyı üstlendi. Açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Şemaa beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak onlarca katyuşa roketinin ateşlendiği belirtildi. Ayrıca, İsrail'in Matzuva yerleşim biriminin de hedef alındığı vurgulandı.

İsrail Ordusunun Saldırıları

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerini topçu saldırısına maruz bıraktı. Lübnan Resmi Ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının, öğleden sonra Şemaa beldesinde bir evi hedef aldığını bildirmişti.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, gerçekleştirilen saldırılarda Suriye uyruklu 4 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 Lübnanlı sivilin yaralandığını açıkladı. Çatışmaların tırmanması, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.

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