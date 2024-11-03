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İsrail'e Silah Tedarikine Karşı Uluslararası İnisiyatif

Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke, BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için tedbir talep etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 15:52
İsrail'e Silah Tedarikine Karşı Uluslararası İnisiyatif

İsrail'e Silah ve Mühimmat Sevkiyatına Dur Dedi

Türkiye'nin öncülüğünde, 52 ülke ve iki uluslararası kuruluş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) İsrail'e yönelik silah ve mühimmat akışının durdurulması için tedbir isteminde bulundu.

Uluslararası Farkındalık İçin Ortak Mektup

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye, uluslararası farkındalık yaratmak amacıyla BM bünyesinde ortak bir mektup başlattı. Bu mektup, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü uygulamaların durdurulmasına yönelik çağrılar içeriyor.

BM Genel Kurulu'ndan Tarihi Karar

Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in işgal, yerleşim yeri inşası ve Kudüs'ün nüfus yapısının değiştirilmesine yönelik eylemlerinin hukuki sonuçlarına ilişkin görüşü, 18 Eylül 2024 tarihinde BM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Bu kararla, işgal altındaki Filistin topraklarına silah tedarikinin durdurulması amacıyla tüm ülkelere çağrıda bulunuldu.

Gazze'deki Durum ve Sivil Kayıplar

Mektupta, Gazze ve bölgede yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili derin endişeler dile getiriliyor. İhlaller sonucu artan sivil kayıpların çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğu vurgulanırken, derhal önlem alınması gerektiği ifade ediliyor.

Uluslararası Toplumun Yükümlülüğü

Türkiye, İsrail'e silah ve mühimmat tedarikinin durdurulmasının, uluslararası toplumun hem hukuki hem de vicdani bir yükümlülüğü olduğuna inanıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen mektup girişimine 52 ülke, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı destek verdi.

İmzalayan Ülkeler

Ortak mektubu imzalayan ülkeler arasında Türkiye, Filistin, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya gibi pek çok ülke yer almakta. 1 Kasım'da mektup, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı olan İngiltere ve BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a iletildi.

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