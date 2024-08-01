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İsrail'e Uçuş İptalleri Büyüyor

Büyüyen güvenlik krizi nedeniyle birçok hava yolu şirketi İsrail seferlerini iptal etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 01:08
İsrail'e Uçuş İptalleri Büyüyor

İsrail Hava Yolu Seferlerinde İptaller

İsrail medyası, artan güvenlik endişeleri nedeniyle bazı ABD ve İngiliz hava yolu şirketlerinin İsrail'e olan uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.

İptal Olayının Sebepleri

İsrail ordu radyosuna göre, Delta Air Lines ve United Airlines ile British Airways gibi hava yolu firmaları, güvenlik krizi ile bağlantılı olarak bu kararı almış durumda.

İlk İptaller

İlk iptallerin, Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında ölmesi sonrası gerçekleştiği bildirildi. Delta Air Lines, 2 Ağustos'a kadar seferlerini durdururken, United Airlines ise 6 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını iptal etti.

Diğer Hava Yolu Şirketleri de İptal Etti

Haaretz gazetesi, British Airways'in ülkeye yönelik perşembe günkü uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Ek olarak, Avusturya Havayolları ve Lufthansa da, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği uçuşları geçici olarak askıya aldı.

Uluslararası Etkiler

Times of Israel haber sitesi, bu iptallerin on binlerce İsraillinin ABD'de kalmasına neden olabileceğini belirterek, "dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden ikisi olan United ve Delta'nın iptallerinin, diğer şirketlerde de bir iptal dalgasına sebep olabileceği" uyarısında bulundu.

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