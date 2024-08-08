İsrail'e Uçuşları Askıya Alan Şirket Sayısı 20'ye Yükseldi

Yabancı Hava Yolu Şirketlerinden Uçuş Askıları

İsrail'de yayın yapan haber kaynaklarından alınan bilgilere göre, Orta Doğu'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle, İsrail'e gidiş-dönüş uçuşlarını askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısı 20'ye yükseldi.

Uçuşların Askıya Alınma Nedenleri

Kanal 12'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde uçuşlarını durduran hava yolları, aldıkları kararların sürelerini de uzattı. Böylelikle, dönüş uçuşu bulunmayan 150.000 kadar İsrail vatandaşının yurt dışında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Listede Yer Alan Şirketler

İrlanda merkezliRyanair 8 Ağustos’a, İspanya merkezli Air Europa ve Bulgaristan merkezli Bulgaria Air 9 Ağustos’a, İtalya'nın bayrak taşıyıcısı ITA ile Hırvatistan merkezli Croatia Hava Yolları 10 Ağustos’a kadar uçuşlarını iptal etti.

Letonya merkezli AirBaltic, Hindistan merkezli Air India ve İspanya merkezli Iberia Express 11 Ağustos’a, Polonya'nın LOT şirketi ise 12 Ağustos’a kadar İsrail uçuşlarını durdurdu. Ayrıca Romanya merkezli Tarom, Alman Lufthansa, İsviçre merkezli Swiss ve diğer birkaç Avrupa hava yolu şirketi de 13 Ağustos’a kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Durumun Bölgesel Etkileri

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan hedeflerine dair gerçekleştirdiği operasyon sırasında, Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür’ün öldürüldüğü ve 31 Temmuz'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran’da suikasta uğraması, bölgedeki çatışmaların genişleyeceği yorumlarına neden oldu. İran ve Hizbullah, bu suikastlara karşı güçlü bir yanıt verme sözü verdilerken, uluslararası arenada durumun yatıştırılması için çabalar sürüyor.

Yaşanan bu gelişmeler, hava yolu şirketlerinin uçuş kararlarını etkileyerek, bölgedeki yolcu hareketliliğini ciddi şekilde kısıtlamakta.