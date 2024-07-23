İsrail Eğitim Bakanı'ndan Savaş Açıklaması

İsrail'in Kuzeyindeki Güvenlik Sorunları

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, ülkenin kuzeyindeki güvenlik sorunları nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Kisch, yaşanan güvenlik karmaşası dolayısıyla, boşaltılan bölgelerdeki okulların gelecek eğitim sezonunda açılamayacağını duyurdu.

Lübnan’a Karşı Savaş İhtiyacı

Kisch, Lübnan devletine karşı büyük bir savaş başlatma zorunluluğu olduğunu vurgulayarak, "Lübnan’a karşı büyük bir savaş başlatma kararından kaçış yok," dedi. Bu açıklama, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya da çözüm çağrısı niteliği taşıdı.

Hizbullah ile Çatışmalar

7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasında devam eden çatışmalar, sınır bölgesindeki güvenlik durumunu daha da berbat etti. Kisch, bu sorunların "Kuzeyde yaşayanlara barış ve istikrar sağlayabilmek için derhal harekete geçilmesi gerektiğini" de belirtti.