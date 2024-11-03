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İsrail, Ekim Ayında Batı Şeria'da 1490 Saldırı Gerçekleştirdi

Ekim 2023'te İsrail ordusu ve yerleşimciler, Batı Şeria'da sivillere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 16:50
İsrail, Ekim Ayında Batı Şeria'da 1490 Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Artış Gösterdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Ekim 2023'te İsrail ordusu ve yerleşimciler tarafından toplamda 1490 saldırı düzenlendiği bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden gelen açıklamada, 1130 saldırının İsrail askerleri tarafından, 360 saldırının ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapıldığı ifade edildi.

Olayların Gelişimi

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmasının ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılar hız kazandı. Nablus, en fazla saldırıya uğrayan yer olarak öne çıkarken, bunu El Halil ve Kudüs takip etti.

Saldırıların İçeriği ve Sonuçları

Konuya dair yapılan açıklamaya göre, Filistin köylerine silahlı baskınlar, sabotajlar ve ziraat arazilerine zarar verme eylemleri gerçekleştirilmiş; 1401 ağaçtan 1339'u zeytin olmak üzere kesilmiştir. Ayrıca, İsrailli yetkililerin Kudüs, Cenin ve Selfit bölgelerinde 84 dönüm arazinin gasbedildiği kaydedildi. Yine, İsrail ordusunun 12 konut, 6 boş ev ve 19 tarım tesisi olmak üzere toplamda 34 yapıyı yıktığı bilgisi verildi.

İnsan Hakları Görüşleri

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Mayıs 2023'te yaptığı bir açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, yerleşimci gruplarla işbirliği içinde Filistinli çobanların topraklarından çıkarılmasını planladığını belirtmişti. Bu durum, "İsrail'in apartheid sisteminin bir parçası" olarak nitelendirildi.

Uluslararası Tepkiler

Kudüs dâhil işgal altındaki Batı Şeria'da 720 binden fazla İsrailli, Filistinlilerin aleyhine inşa edilen yerleşim yerlerinde yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler ise, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesini "yasa dışı" olarak değerlendirmekle birlikte, bu tür faaliyetlerin iki devletli çözümü engellediği uyarısında bulunmaktadır.

Yaralanan ve Hayatını Kaybedenler

7 Ekim 2023'ten bu yana ise işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 167'si çocuk olmak üzere toplam 767 Filistinli yaşamını yitirmiştir.

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