İsrail El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi'ni 'Roş Haşana' Bahane Ederek Kapattı

İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni Roş Haşana bahanesiyle kapattı. Cami sorumlusu Mutez Ebu İsnine ezanın yasaklandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:40
İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ni Yahudilerin dini yılbaşı bayramı olarak bilinen Roş Haşana gerekçesiyle kapattığı bildirildi.

Cami sorumlusu Mutez Ebu İsnine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kendilerine caminin yarın kapalı kalacağı tebligatında bulunduğunu aktardı. Ebu İsnine ayrıca ezan okunmamasının istendiğini söyledi.

Harem-i İbrahim'in önemi ve geçmişte yaşanan ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

Cami, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yer alıyor. 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eylemi sonrası cami kapatıldı; yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilerek ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğer mezarlar Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakıldı.

Harem-i İbrahim, zaman zaman İsrailli bakanlar ve yerleşimciler tarafından baskınlara maruz kaldı. Ayrıca caminin ramazan ve bayram dönemlerinde Müslümanların ibadetine açılması gerektiği halde, İsrail'in geçen ramazan ve Ramazan Bayramı'nda bunu uygulamadığı kaydedildi.

