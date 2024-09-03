İsrail, En Uzun Savaşını Yaşıyor: Maliye Bakanı Smotrich Açıklamada Bulundu

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Açıklamalarda Bulundu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılı bütçesiyle ilgili basın toplantısında ülkenin tarihindeki en uzun ve en maliyetli savaşta olduğunu ifade etti.

Savaşın Maliyeti ve Bütçe Dağılımı

Smotrich, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının maliyetinin yaklaşık 68 milyar dolar civarında olduğunu vurguladı ve bu savaşın doğrudan maliyetinin 200-250 milyar şekel (54-68 milyar dolar) arasında değiştiğini belirtti.

Bütçede, 160 milyar şekel (43,4 milyar dolar) güvenlik ve askeri harcamalar için ayrıldığına dikkat çeken Smotrich, yıllık bütçelerde 44 milyar şekel (11,9 milyar dolar) sivil ihtiyaçlara, 20 milyar şekel (5,4 milyar dolar) ise yeniden inşa çalışmaları için tahsis edileceğini açıkladı.

Yerinden Edilenler ve Sosyal Hizmetler

Smotrich, 9 milyar şekel (2,4 milyar dolar) yedek askerler için ve 10 milyar şekel (2,7 milyar dolar) Gazze Şeridi ve Lübnan sınırında yerlerinden edilenler için ayrılacağını aktardı. Ayrıca sosyal ve zihinsel sağlık harcamaları için 1,4 milyon şekel (380 bin dolar) ayıracaklarını belirtti.

Son Durum ve Tehlikeli Gelişmeler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda en az 40 bin 819 Filistinli, bunların 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere hayatını kaybetti. Ayrıca 94 bin 291 kişi yaralandı. Enkaz altında çok sayıda kayıp olduğu bildirilmekte ve sivil altyapı, sağlık tesisleri ve eğitim kurumları hedef alınarak tahrip edilmektedir.

İsrail Meclisi'nin 9 Eylül tarihinde 2025 yılı bütçesini oylamak üzere toplanması planlanıyor.