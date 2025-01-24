İsrail Engelleriyle Gazze'ye İhtiyaç Duyulan Yardım Tırları Girişinde Ciddi Azalma

İsrail Engelleriyle Gazze'ye Yardım Girişleri Kısıtlandı

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyine 22 Ocak'a kadar yalnızca 861 yardım tırı giriş yaptı. Girişlerin başlangıçta 1200 tır olması bekleniyordu.

İlk Günün Raporu

Ateşkesin başladığı gün, İsrail'in uyguladığı engellemeler nedeniyle kuzeybatıdaki Zikim Sınır Kapısı'ndan yalnızca 84 tır geçebildi. Bu tırlarda yakıt, gaz ve barınma malzemesi yer almıyordu.

İkinci Gün Dışında

İkinci günde ise toplamda 257 tır giriş yaptı. Bunların 63'ü Zikim ve 194'ü Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçti. Ancak burada da sadece 216 çadır ve branda taşındığı, yine yakıt ve gazın bulunmadığı belirtildi.

Üçüncü Gün Durumu

Üçüncü günde, 117 tır Zikim ve 162 tır Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Bu tırlarda da temel ihtiyaç malzemeleri mevcut değildi.

Dördüncü Gün ve Genel Değerlendirme

22 Ocak Çarşamba günü, 77 tır Zikim ve 164 tır Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girebildi. Ancak gelen malzemelerin çeşitliliği yine son derece sınırlıydı.

Yardım girişleri için yapılan anlaşmaya göre, Gazze Şeridi'ne günde 300 yardım tırı girmesi öngörülüyordu. Fakat İsrail'in uyguladığı engeller, bu hedefin gerçekleştirilmesini büyük ölçüde zorlaştırdı. Yetkililer, yolların engebeli hale gelmesi ve sınır kapılarının kapalı kalması gibi sebeplerin bu durumu etkilediğini vurguladı.