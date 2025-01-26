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İsrail, Esir Takası Kutlamalarını Engellemek İçin Baskınlar Düzenledi: 2 Filistinli Yaralandı

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli yaralandı, ailelerinin esir takası kutlamaları engellendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 01:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 01:18
İsrail, Esir Takası Kutlamalarını Engellemek İçin Baskınlar Düzenledi: 2 Filistinli Yaralandı

İsrail askerlerinin, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Filistinlilerin ailelerinin kutlamalarını engellemek amacıyla Batı Şeria'daki çeşitli belde ve köylere düzenlediği baskınlarda, biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesine düzenlenen baskında yaralanan 14 yaşındaki Filistinli çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, haberinde İsrail askerlerinin esir takasında serbest bırakılan Eşref Zagir'in evine baskın düzenlediğini ve bu baskında 2 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İsrail askerleri, Ramallah ve Bire kentlerinin birçok köyüne baskınlar düzenleyerek, serbest bırakılan başka Filistinlilerin evlerine de gidiyor. Ayrıca, İbrahim Ebu Sunyene isimli esirin evine düzenlenen baskında, kutlama etkinlikleri engellendi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri El Halil kentinin güneyindeki Beyt Avva ve Devra beldelerine de baskınlar düzenleyerek, serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerini kutlama gösterileri yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Beyt Avva beldesinde bir fotoğraf stüdyosuna düzenlenen baskında, serbest bırakılan Filistinlilerin fotoğraflarını bastığı gerekçesiyle stüdyonun sahibi olan Filistinli bir kadın gözaltına alındı.

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