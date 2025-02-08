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İsrail, Esirlerin Ailelerini Kutlama Yapmamaları İçin Tehdit Etti

İsrail askerleri, esirlerin ailelerine kutlama yapmamaları konusunda baskı yaparak tehditlerde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:50
İsrail, Esirlerin Ailelerini Kutlama Yapmamaları İçin Tehdit Etti

İsrail Askerleri Ailelere Baskın Düzenledi

İsrail, Batı Şeria’da işgal altındaki çeşitli bölgelerde, çoğunluğu ateşkes anlaşması kapsamına alınarak serbest bırakılması beklenen esirlerin ailelerine yönelik tehditlerde bulundu. Görgü tanıklarının aktarımına göre, ailelerin evlerine düzenlenen baskınlarda, kutlama yapmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

El-Bire'de Gelişmeler

İsrail güçleri, El-Bire kentinde bulunan Hamas yöneticilerinden ve tutuklu esir Cemal el-Tavil’in evine baskın düzenleyerek ailesini kutlama yapmamaları gerektiği konusunda tehdit etti. Cemal el-Tavil’in kızı, gazeteci Büşra et-Tavil, AA’ya yaptığı açıklamada, "Babamın serbest bırakılması durumunda kutlama yapmamız halinde İsrail askerleri tüm aile üyelerini tutuklamakla tehdit etti" dedi.

Kubar Kasabasında Tehditler

Aynı gün, Ramallah’ın kuzeyindeki Kubar kasabasında, tutuklu esir Şadi Fahri Bergusi’nin ailesine yönelik baskın düzenlendi. Bergusi'nin ailesi de kutlama yapmamaları konusunda tehdit edildi. 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Bergusi, 2004’ten beri tutuklu bulunuyor ve bu gün ateşkes kapsamındaki anlaşma doğrultusunda serbest bırakılacağı bekleniyor.

Diğer Ailelere Yönelik Baskılar

İsrail güçleri, anlaşma kapsamında serbest bırakılacak Refet Hamid ve Atıf es-Salihin’in ailelerinin evlerine de baskın düzenleyerek tehditlerde bulundu. Bugün serbest bırakılması beklenen 3 İsrailli esire karşılık, 183 Filistinli esirin serbest kalması planlanıyor.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

19 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması gereği, bugüne kadar 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Üç aşamadan oluşan anlaşmanın ilk dört turunda, toplamda 1900’ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması öngörülüyor.

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