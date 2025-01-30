İsrail, Eski AP Başkan Yardımcısı Luisa Morgantini'yi Serbest Bıraktı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bugün gözaltına aldığı eski Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Luisa Morgantini'yi serbest bıraktı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Morgantini Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında gözaltına alındı. Filistinli aktivist Issa Amro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Morgantini'nin gözaltına alındıktan sonra, gasp edilen Filistin toprakları üzerindeki bir polis karakoluna götürüldüğünü belirtti.

Amro, eski AP Başkan Yardımcısının söz konusu karakolda bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldığını ifade etti. Ancak, İsrail ordusu, Morgantini'nin neden gözaltına alındığına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Aynı zamanda insan hakları aktivisti olan Morgantini, Filistin'e verdiği destekle tanınıyor.