İsrail-Filistin Esir Takası: 183 Filistinli Serbest Bırakıldı

İsrail'den 183 Filistinli Esir Serbest Bırakıldı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ofer Askeri Cezaevi ve Ketziot Hapishanesi'nden salıverilen esirler, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Kızılhaç Konvoyları Yola Çıktı

Serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyları, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze yönüne hareket etti. Filistin resmi haber ajansı WAFA, serbest bırakılanların 42’sinin Batı Şeria, 3’ünün Doğu Kudüs, 20’sinin Gazze’ye, 7’sinin ise ülke dışına çıktığını bildiriyor. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alınan 111 esir de serbest bırakıldı.

Ramallah'ta Karşılanma Töreni

Ofer Askeri Cezaevi’nden salıverilen 42 Filistinli esir, Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı. Filistinliler, işgal altındaki Ramallah'ta esir takasının beşinci turunu kutlamak için toplandı. Ancak, İsrail ordusu, esir takasını kutlayan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalede bulundu.

Kızılhaç konvoyu, kıtalar arasında geçiş yaparken, Ramallah'a ulaşırken toplanan kalabalık nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Serbest bırakılan esirler, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Esir Takasının Arka Planı

Hamas, Gazze’deki biri Almanya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı. Bunun karşılığında İsrail de toplamda 183 Filistinli esiri salıverdi. Bu esirlerin 18’i müebbet, 54’ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler, 111’i de 7 Ekim 2023 sonrası Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Öte yandan, İsrail ordusunun Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının kutlanmasını engellemek için Batı Şeria'da evlere baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı bildirildi.