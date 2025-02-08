DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.447.842,59 -0,13%

İsrail-Filistin Esir Takası: 183 Filistinli Serbest Bırakıldı

Hamas ve İsrail arasında gerçekleşen esir takasının beşinci turunda 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:55
İsrail-Filistin Esir Takası: 183 Filistinli Serbest Bırakıldı

İsrail'den 183 Filistinli Esir Serbest Bırakıldı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ofer Askeri Cezaevi ve Ketziot Hapishanesi'nden salıverilen esirler, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Kızılhaç Konvoyları Yola Çıktı

Serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyları, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze yönüne hareket etti. Filistin resmi haber ajansı WAFA, serbest bırakılanların 42’sinin Batı Şeria, 3’ünün Doğu Kudüs, 20’sinin Gazze’ye, 7’sinin ise ülke dışına çıktığını bildiriyor. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alınan 111 esir de serbest bırakıldı.

Ramallah'ta Karşılanma Töreni

Ofer Askeri Cezaevi’nden salıverilen 42 Filistinli esir, Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı. Filistinliler, işgal altındaki Ramallah'ta esir takasının beşinci turunu kutlamak için toplandı. Ancak, İsrail ordusu, esir takasını kutlayan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalede bulundu.

Kızılhaç konvoyu, kıtalar arasında geçiş yaparken, Ramallah'a ulaşırken toplanan kalabalık nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Serbest bırakılan esirler, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Esir Takasının Arka Planı

Hamas, Gazze’deki biri Almanya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı. Bunun karşılığında İsrail de toplamda 183 Filistinli esiri salıverdi. Bu esirlerin 18’i müebbet, 54’ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler, 111’i de 7 Ekim 2023 sonrası Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Öte yandan, İsrail ordusunun Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının kutlanmasını engellemek için Batı Şeria'da evlere baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
2
Ataşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Mersin'deki Okul Geçidi Kazası: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
4
Özgür Özel: 'Sandığı Önümüze Koymalıyız, Erdoğan'a Korkmuyoruz!'
5
Hamas, Netanyahu'ya Rağmen İsrailli Esirleri Koruduğunu Açıkladı
6
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 18 Milyon Öğrenci ve 75 Bin Okul Var
7
Bahçelievler'de 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: 2 Zanlı Yakalandı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!