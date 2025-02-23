İsrail, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasını Askıya Aldı

İsrail, Hamas ile yapılan esir takasının yedinci turunda, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteledi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 03:02
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 03:02
İsrail, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasını Askıya Aldı

İsrail, Hamas ile gerçekleştirilen esir takasının yedinci turunda dün salıverilmesi beklenen Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılması planlanan esirlerin durumunun, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve bu işlemlerin törensiz şekilde yapılmasının garanti altına alınmasına bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kararın alınma sebebi olarak Hamas'ın Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan "İsrailli esirlerin küçük düşürülmesi" ile ilgili iddialar gösterildi. Bu durum, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiği varsayımına dayandırıldı. Serbest bırakılması beklenen Filistinli esirlerin sayısı ise 602 olarak ifade edildi.

Öte yandan, Hamas tarafı da İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakma sözünü yerine getiremediğini açıkladı. Hamas, Filistinli esirlerin serbest bırakılmadan önce İsrail güçleri tarafından darbedildiğini ve serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin manipüle edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir güvenlik toplantısı düzenleyeceğini, toplantı bitene kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının gerçekleştirilmeyeceğini aktardı. Filistinli esirlerin serbest bırakılması kararının, güvenlik toplantısının sonucuna göre verileceği ifade edilerek, toplantıda ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının devamında atılacak adımlar ve teslim edilecek 4 İsrailli esirin cenazesinin durumu ele alınacağı kaydedildi.

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