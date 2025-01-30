İsrail, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasını Erteledi

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını güvenlik talepleri nedeniyle erteledi. Açıklamada, esirlerin Gazze Şeridi'nden güvenli çıkışının garanti altına alınması gerektiği vurgulandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gelen bilgilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, esir takasının üçüncü turu çerçevesinde Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesine yönelik talimat verdiler. Açıklamada, "İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nden güvenli şekilde çıkışları garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı" ifadesi dikkat çekti.

İsrail Ordu Radyosu, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ikinci bir emre kadar askıya alındığını duyurdu. Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin yeniden Ofer Cezaevi'ne döndüğü belirtildi.

Gazze'deki Esir Serbest Bırakma Süreci

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki üç İsrailli esir ve beş Tayland vatandaşı, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti. Ancak esirlerin serbest bırakılması sırasında Han Yunus kentinde yaşanan izdiham, dikkat çekti. Esirler, teslim edildikleri sırada kalabalık içinde yürümekte zorlandılar.

Binyamin Netanyahu, bu durumu "büyük bir ciddiyetle" izleyerek tepki göstermiş, arabuluculardan benzer sahnelerin tekrarlanmamasını talep etmiştir.