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İsrail, Filistinli Eşitleri Kutlayan 12 Kişiyi Gözaltına Aldı

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını kutlayan 12 kişiyi gözaltına alarak olaylara müdahale etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:21
İsrail, Filistinli Eşitleri Kutlayan 12 Kişiyi Gözaltına Aldı

İsrail'den Gözaltılara Devam

İsrail, Hamas ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan Filistinli esirlerin özgürlüğünü coşkuyla kutlayan 12 kişiyi gözaltına aldı. Olay, 25 Ocak Cumartesi gecesi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde gerçekleşti.

Kutlamaların Ardından Gözaltılar

İsrail polisinin açıklamasına göre, gözaltına alınan 12 kişi, kutlama sırasında Hamas bayrakları taşıdığı ve havaya ateş açtığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Gözaltına alınan Filistinlilerin, bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

İsrail'in Vurgu ve Baskıları

Açıklamanın devamında, "İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Şin-Bet, Hamas'a destek ve dayanışma gösterilerine izin vermeyecektir" denildi. Esir takası sürecinin başlamasından bu yana, İsrail polisi, serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerine baskınlar düzenleyerek, sevinç gösterileri yapılmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Medyaya Baskı Yapılıyor

Diğer yandan, Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili haberlerin yayınlanmaması için medya üzerinde baskı uyguluyor. Doğu Kudüs'te, Filistinli esirlerin evlerine dönüşünü haberleştirmek isteyen dört gazeteci, İsrail polisi tarafından sorguya alındı.

Haberde, Filistinli esirlerin serbest bırakıldığı Ofer Cezaevi'nde gazetecilerin işlerini yapmalarının engellendiği, bir gazetecinin İsrail polisi tarafından darbedildiği ve bir diğerinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca, Filistinli esirlerin serbest bırakıldığı yerlerde, ailelere medyaya konuşmamaları konusunda tehditler yapıldığı belirtildi.

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