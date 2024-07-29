İsrail, Filistinlileri Gazze'de Sıkıştırıyor

İsrail'in Gazze'deki Yerinden Ediliş Politikasının Detayları

İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi, Gazze Şeridi'nin yalnızca yüzde 14'lük bölümüne hapsedecek bir strateji izliyor.

Devam Eden Zorunlu Göç

İsrail'in düzenlediği saldırılar yüzünden Gazze'deki Filistinliler, zorunlu göçe maruz kalmaya devam ediyor. Ordunun "güvenli" olduğunu belirttiği alanların da boşaltılması isteniyor; bu süreçte pek çok insan El-Mavasi bölgesine zorla sürülüyor.

BM'den Açıklama

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'deki zorla yerinden edilme olaylarına dikkat çekti.

Lazzarini, İsrail'in "tahliye" emirlerinin Gazze halkında panik yarattığını ifade ederek, "İnsanların bulundukları yerden ayrılmak için çoğu zaman sadece birkaç saati oluyor" dedi. Ayrıca, insanlar ellerinde bulunan eşyalarla yürüyerek veya eşek arabasıyla göç etmeye çalışıyor.

Ayda Bir Zorunlu Göç

Gazze'deki her 10 kişiden 9'unun, İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildiğini belirten Lazzarini, bölge halkının ayda bir göçe zorlandığını vurguladı. Gazze'deki çoğu kişi, bu tahliye emirlerinden etkileniyor ve var olmayan güvenli alanlar arayışına devam ediyor.

Lazzarini, "Bu tahliye taktiği, savaşla hiçbir ilgisi olmayan insanların hayatlarına daha fazla sefalet ve korku getiriyor. Gazze halkı sadece birer istatistik değil, insandır" ifadelerini kullandı.

Dışlayıcı Alan

Gazze'de sadece yüzde 14'lük alanın, İsrail'in boşaltılmasını istemediği bölgelere denk geldiğini belirten Lazzarini, bu durumun 2,3 milyon insanın dar bir alana sıkıştırılması anlamına geldiğini kaydetti. Filistin Kızılayı da, yerinden edilmiş kişiler için El-Mevasi bölgesinin aşırı kalabalık olduğunu ve çadırlık yer kalmadığını bildirdi.