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İsrail, Filistinlilerin Cenazelerini Sokağa Bırakıyor: Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Çarpıcı Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Filistinlileri öldürüp cenazelerini sokağa atarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:18
İsrail, Filistinlilerin Cenazelerini Sokağa Bırakıyor: Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Çarpıcı Açıklama

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Önemli Açıklama

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları ve uluslararası hukuku ihlallerini gündeme getirdi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu'nun, Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin sağlık ekiplerine ulaşmasını engellediği ve ambulanslar ile kurtarma ekiplerini hedef aldığı vurgulandı.

Cenazelere Erişim Engeli

Açıklamada, İsrail'in yıktığı evlerin enkazları altında çürüyen binlerce Filistinli naaşına da ulaşımı engellediği ifade edildi. Ayrıca, Sivil Savunma Müdürlüğü, Dördüncü Cenevre Sözleşmesini imzalayan ülkelere acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Sivillerin Durumu Üzerine Endişeler

Açıklamada, "Sivil savunma ekiplerinin, Filistinlilerin iskelete dönüşmüş cesetlerini bulduğu Zeytun Mahallesi, Şucaiyye, Tel el-Heva, Cibaliya, Tel ez-Zater, Beyt Hanun, Han Yunus ve Refah'ın çeşitli bölgelerinde bazı vakalarda köpeklerin cesetleri yediği görüldü" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Toplumun Müdahale Çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne de çağrıda bulunulduğu açıklamada, savaş zamanlarında cesetlerle ilgili kuralların uygulanması için İsrail'e baskı yapılması istendi. Dünya Sağlık Örgütü'nden de hayatını kaybeden kişilerin onurunu güvence altına alacak standart prosedürlerin uygulanması talep edildi.

Çatışma Alanlarında Harekete Geçme Hakkı

Sivil savunma ve ilk yardım ekiplerine, uluslararası protokollere uygun olarak çatışma bölgelerinde serbestçe hareket etme ve cenazelerle derhal ilgilenme hakkının verilmesi gerektiği belirtildi.

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