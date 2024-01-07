İsrail gazetecileri taşıyan bombaladı! Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 109 oldu

Gazze'deki hükümetin basın ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde görev yapan 2 gazeteciyi taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucunda, araç içinde bulunan Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh adlı iki gazeteci hayatını kaybetti. Açıklamada, Hamza'nın Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olduğu belirtildi.

Gazze'deki bu saldırılar sonucunda ölen gazeteci sayısının 109'a ulaştığı ifade edilen açıklamada, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları en sert şekilde kınandı. Ayrıca, medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarına saldırının kınanması ve Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.