İsrail, Gazze Askerlerinin Kimliklerini Gizleyecek

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılara katılan askerlerinin kimliklerini uluslararası alanda yargılanmamaları için gizleme kararı aldı.

Yeni yönergeye göre, muvazzaf ve yedek askerlerin basına konuşmasına getirilen kısıtlamalar çerçevesinde, tuğgeneral rütbesi altındaki subayların mülakatlarda yüzlerinin gösterilmemesi ve isimlerinin gizlenmesi gerekecek.

İsrail Askeri Başsavcılığı'nın Uluslararası Hukuk Dairesi üyeleri, basına konuşacak askerlere bilgilendirme yapacak ve görüntülerin Askeri Sansür onayından sonra yayımlanmasına izin verilebilecek.

Askerlerin, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar nedeniyle yurt dışında cezai yaptırım riski taşıdığına dair uyarılar yapıldığı da aktarılmıştı.

Brezilya'dan Soruşturma Kararı

Brezilya’nın Federal Mahkemesi, 5 Ocak tarihinde Hind Receb Vakfı'nın (HRF) suç duyurusu üzerine, ülkeye turistik amaçla gelen bir İsrailli asker hakkında soruşturma kararı almıştı.

Brezilya hükümeti, Vakıf tarafından yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçti ve mahkeme, ismi açıklanmayan asker hakkında soruşturma açılması için polise "acil talimat" vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Ocak’ta yayımladığı haberde, Gazze saldırıları süresince İsrailli askerlerin yurt dışında yargılanma girişimlerinin arttığı belirtilirken, yedek askerler hakkında yaklaşık 50 şikayette bulunulduğu, 10'unun soruşturmaya dönüştüğü ancak henüz hiçbir tutuklama gerçekleşmediği ifade edildi.