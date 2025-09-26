İsrail, Gazze'de 15 Katlı Binayı Vurdu: Yerinden Edilenler Sığınmıştı

İsrail, Gazze'de 15 Katlı Binayı Vurdu

Tahliye uyarısından kısa süre sonra hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde, yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı 15 katlı bir binayı bombalayarak yerle bir etti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, saldırı Gazze kentinin Nasr Mahallesinde gerçekleşti. Binaya yönelik hava saldırısı, söz konusu yapının daha önce tahliye edilmesi yönünde yapılan uyarının hemen ardından geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haritada Gazze kentindeki birçok binanın "kırmızı" renkle işaretlendiğini belirtti ve bu binaların kısa süre sonra hava saldırılarıyla vurulacağını söyleyerek tahliye çağrısında bulundu.

Saldırı sonrası bölgeden yoğun duman yükseldiği, İsrail ordusunun kuşatması ve hareket eden her şeye açılan ateş nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığı bildirildi.

İsrail, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinliyi, 'güvenli insani bölge' olduğunu iddia ettiği güneydeki El-Mevasi bölgesine göç etmeye zorladığını belirtirken, kentteki çok katlı binaların son günlerde hava saldırılarıyla vurulduğu; bu binaların hedef alınmasının sonucu olarak binlerce Filistinlinin evsiz kaldığı vurgulanıyor.