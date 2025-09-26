İsrail, Gazze'de 15 Katlı Binayı Vurdu: Yerinden Edilenler Sığınmıştı

İsrail ordusu, Gazze kentinin Nasr Mahallesi'ndeki 15 katlı binayı tahliye uyarısından kısa süre sonra bombalayarak yerle bir etti; yüzlerce kişi sığınmıştı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:57
İsrail, Gazze'de 15 Katlı Binayı Vurdu: Yerinden Edilenler Sığınmıştı

İsrail, Gazze'de 15 Katlı Binayı Vurdu

Tahliye uyarısından kısa süre sonra hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde, yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı 15 katlı bir binayı bombalayarak yerle bir etti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, saldırı Gazze kentinin Nasr Mahallesinde gerçekleşti. Binaya yönelik hava saldırısı, söz konusu yapının daha önce tahliye edilmesi yönünde yapılan uyarının hemen ardından geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haritada Gazze kentindeki birçok binanın "kırmızı" renkle işaretlendiğini belirtti ve bu binaların kısa süre sonra hava saldırılarıyla vurulacağını söyleyerek tahliye çağrısında bulundu.

Saldırı sonrası bölgeden yoğun duman yükseldiği, İsrail ordusunun kuşatması ve hareket eden her şeye açılan ateş nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığı bildirildi.

İsrail, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinliyi, 'güvenli insani bölge' olduğunu iddia ettiği güneydeki El-Mevasi bölgesine göç etmeye zorladığını belirtirken, kentteki çok katlı binaların son günlerde hava saldırılarıyla vurulduğu; bu binaların hedef alınmasının sonucu olarak binlerce Filistinlinin evsiz kaldığı vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
2
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
3
Zvizdic Konya Heyetini Kabul Etti: Türkiye-Bosna İşbirliği Vurgusu
4
Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 Kilo 543 Gram Esrar Ele Geçirildi
5
Eyüpsultan Ayşe Tokyaz Davası: 2 Polis Hâkim Karşısında
6
2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Rami Kütüphanesi'nde açıldı
7
Bakan Bak'tan Defne Kurt'a Tebrik: 4 Altınla Tarihi Başarı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı