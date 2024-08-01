İsrail, Gazze'de 19 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail'in Gazze'deki Filistinli Tutuklular Üzerindeki Baskısı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen askeri operasyonlar kapsamında Gazze'de alıkoyduğu 19 Filistinliyi serbest bıraktı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, bu kişiler Deyr el-Belah'ın doğusunda bulunan Kissufim askeri bölgesinde bırakıldı.

İşkence İzleri ve Sağlık Durumları

Serbest bırakılan Filistinlilerin sağlık durumları oldukça kötü. Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılan bu kişilerde işkenceye dair belirgin izler mevcut. Tedavi altına alınan Filistinliler, alıkonuldukları süre boyunca çeşitli işkence yöntemlerine maruz kaldıklarını aktardılar. “Korkunç uygulamalar ve hakaretlere maruz kaldık”

Bazı serbest bırakılanlar, İsrail askerleri tarafından aç bırakılma, darp ve farklı tehditlerle karşılaştıklarını ifade etti. Gazze'deki saldırılar ve alıkoymalar sonucu binlerce Filistinli gözaltına alındı; bunlardan yalnızca az bir kısmı serbest bırakılabildi.

Uluslararası Tepkiler ve Raporlar

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı esirler heyeti geçtiğimiz günlerde bir ortak rapor yayınlayarak, 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlatılan operasyonlar sırasında en az 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Öte yandan, Hamas da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların pek çok insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ifade etti.