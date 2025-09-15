İsrail Gazze'de 4 Günde UNRWA'ya Ait 10 Bina Vurdu

İsrail ordusu son 4 günde Gazze kentinde UNRWA'ya bağlı 10 binayı hedef aldı; 7 okul ve 2 klinik zarar gördü, hizmetler aksadı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 00:39
İsrail ordusunun son 4 günde Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 10 binayı bombaladığı bildirildi.

UNRWA'dan sert uyarı

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ajans Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin açıklamalarını paylaştı. Açıklamada, Gazze kentinde ve kuzeyinde güvenli bir yer kalmadığı ve hava saldırılarının Filistinlileri meçhule doğru göç etmeye zorladığı vurgulandı.

Hizmetler aksıyor

Ajansın verdiği bilgilere göre, UNRWA Gazze Vadisi'nin kuzeyindeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda sunduğu sağlık hizmetini saldırılar nedeniyle durdurmak zorunda kaldı. Hayati önem taşıyan su ve sanitasyon hizmetleri ise ancak yarı kapasiteyle verilebiliyor.

Hedef alınan tesisler

Açıklamada, son 4 gün içinde Gazze kentinde hedef alınan UNRWA binaları arasında binlerce yerinden edilmiş kişiye barınak sağlayan 7 okul ile 2 klinik'in bulunduğu kaydedildi.

Askeri adımlar ve zaman çizelgesi

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos tarihinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu ise 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarına başlamıştı. Ayrıca ordu, kentte yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi güneye sürmek amacıyla 5 Eylül'den itibaren çok katlı binaları hedef almaya başladığını duyurmuştu.

UNRWA'nın açıklamaları, artan saldırılar karşısında insani hizmetlerin ciddi şekilde zayıfladığını ve sivillerin güvende olmadığını gösteriyor.

