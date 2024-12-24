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İsrail Gazze'de 7 Filistinliyi Öldürdü: 2 Çocuk ve Yardım Personeli de Var

İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği saldırılarda 7 Filistinliyi öldürdü, yaralananlar arasında yardım personeli ve çocuklar da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 04:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 04:01
İsrail Gazze'de 7 Filistinliyi Öldürdü: 2 Çocuk ve Yardım Personeli de Var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla büyük bir trajediye neden oldu.

Son günlerde İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda, aralarında 2 çocuk ve yardım personelinin bulunduğu 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda yaralananlar da bulunuyor.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinde sivil bir aracı hedef aldı. Bu saldırıda 4 yardım personeli hayatını kaybetti.

Ayrıca, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde düzenlenen başka bir saldırıda da 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı. Tüm ölü ve yaralılar, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 317 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunların arasında 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olarak kaydedildi. Ayrıca 107 bin 713 kişi yaralandı.

Şu anda enkaz altında kalan binlerce ölü olduğu bildirilirken, sığınma amaçlı kullanılan hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmiştir.

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