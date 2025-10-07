İsrail Gazze'de 72 saatte 106 Kişi Öldürdü: Trump'ın Çağrısı Karşılıksız Kaldı

Son gelişme: 4-6 Ekim'de 143 saldırı, 106 can kaybı

Gazze yönetiminin medya ofisi, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan 'saldırıları durdurun' çağrılarını ve Hamas'ın Gazze planına verdiği olumlu yanıtı görmezden gelerek saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, 4-6 Ekim tarihleri arasında sivillerin ve yerinden edilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 143 saldırı düzenlendiği; bu saldırılarda 65'i Gazze kentinde olmak üzere toplam 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu saldırıların, İsrail'in uluslararası sükunet çağrılarını görmezden geldiğini ve Gazze'de sivillerin sistematik olarak öldürülmesinde ısrarcı olduğunu gösterdiğine dikkat çekildi. Metinde, ABD yönetimi ve uluslararası topluma saldırıları durdurma ve Gazze'de ateşkesi tesis etmek için ciddi, etkili ve acil adımlar atma çağrısı yapıldı.

Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Buna karşılık Hamas, 3 Ekim'de esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Trump da 4 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.