İsrail, Gazze'de Alıkoyduğu 34 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze'de 34 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki ayı aşkın süredir alıkoyduğu 34 Filistinliyi serbest bıraktığı bildirildi. Filistinli sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, serbest bırakılan bu kişilerin çoğu, bitkin ve halsiz bir durumda Avrupa Gazze Hastanesi'ne ulaştı. Ayrıca, bazı Filistinlilerde işkence izlerine rastlandığı aktarıldı.

İlk Muayeneler Yapıldı

Kahraman hastane personeli, Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne getirilen Filistinlileri ivedilikle muayene ederek gerekli sağlık hizmetlerini sundu. Bu 26 Filistinli, İsrail'in Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan serbest bırakıldı.

Gazze'nin Kuzeyinde Yoğun Saldırılar

Filistinlilerin alıkonulduğu bölgeler arasında başta Beyt Lahiya ve Cibaliya olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyi bulunuyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, bu süreçte İsrail'in 1750'den fazla Filistinliyi alıkoyduğunu açıkladı.

İsrail'in Göç Politikaları

İsrail ordusunun 6 Ekim'de başlatmış olduğu kara saldırıları, Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yönelikti. Bu saldırıların arkasında, daha önce "generallerin planı" olarak bilinen bir stratejinin olduğu düşünülüyor. Bu plan, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesini amaçlıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya aracılığıyla bölgede bulunan Filistinlilere boşaltılması gereken alanların haritasını paylaşarak, Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmelerini istedi. Bu harita, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın hazırladığı plan ile benzerlikler taşıyor.

Generallerin Planı Hakkında

"Generaller Planı", Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir edip, bölgenin kuşatılması ve gıda, yakıt ile temiz suyun girişine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda, direnişçilerin ölüm ya da teslim olma seçeneği ile karşı karşıya kalması ve bölgede kalmayı tercih eden ya da buna zorlanan Filistinlilerin de düşman muamelesi görmesi bekleniyor.