İsrail, Gazze'de Alıkoyduğu 9 Filistinliyi Serbest Bıraktı

Sde Teiman Üssünde tutulan 9 Filistinli serbest bırakıldı; Kızılhaç Kerem Ebu Salim'den Aksa Şehitleri Hastanesine nakil gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 23:02
İsrail, Gazze'de Alıkoyduğu 9 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze'de Alıkoyduğu 9 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve hapishanede tuttuğu 9 Filistinlinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Esirler Medya Ofisi, Sde Teiman Askeri Üssü için "İsrail'in Guantanamosu" tanımlamasını kullanarak, burada tutulan 9 Filistinlinin Gazze'ye ulaştığını açıkladı.

Serbest bırakılanların, Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne muayene ve tedavi için getirildiği belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Hişam Muhenna, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Kızılhaç ekipleri bugün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından 9 Filistinlinin serbest bırakılmasını kolaylaştırarak onları Aksa Şehitleri Hastanesine nakletti." dedi.

Muhenna, İsrail'in mart ayından bu yana 264 Filistinliyi serbest bıraktığını aktardı. Kızılhaç ekiplerinin, Filistinli tutukluların koşullarını takip etmek amacıyla İsrail hapishanelerine ziyaretler düzenleme çabalarının sürdüğü ve İsrail makamlarına ekiplerin temsilcileri ve doktorlarının tutuklulara ulaşmasına izin verme çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi; ancak daha önce serbest kalanların İsrail hapishanelerinde işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi ihlallere maruz kaldığı açıklanmıştı.

Saldırılar ve Tutuklamaların Arka Planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakıldı; ancak birçoğunun akıbeti hâlâ bilinmiyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili veriler şöyle:

7 Ekim 2023'ten bu yana: en az 63 bin 633 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 914 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren: Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 bin 502 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 900 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 306, yaralıların sayısı ise 16 bin 929 oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı; Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu bildirildi.

