İsrail, Gazze'de Ateşkes Görüşmeleri Sürerken Hastaneyi Kuşattı

Ateşkes müzakereleri devam ederken, İsrail ordusu Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ni kuşattı, sağlık koşulları kritik durumda.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:35
İsrail, Gazze'de Ateşkes Görüşmeleri Sürerken Hastaneyi Kuşattı

İsrail Ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ni Kuşatıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar devam ederken, ateşkes ve esir takası görüşmelerinin ilerlediği bildirilmekte. Ancak bu gelişmelere rağmen, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesini kuşatma altına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre hastanede, sağlık çalışanları, hastalar, hasta yakınları ve yerinden edilmiş Filistinliler, >ilaç, gıda ve su sıkıntısı çekiyor.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun dün geceden bu yana hastaneye düzenlediği saldırılar sonucunda hastanenin ikinci katında büyük hasar meydana geldiğini duyurdu. Olayda bir doktor ağır yaralanırken, hastanedeki jeneratörler ve oksijen istasyonları da hasar gördü.

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı Büyüyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 46,645 Filistinli hayatını kaybederken, bunlardan 17,841'i çocuk ve 12,298'i kadın. Ayrıca, 110,012 kişi yaralanmış durumda.

Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri Devam Ediyor

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için Katar, Mısır ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi. İsrail kabinesinin, bugün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplanması muhtemel.

Hamas, müzakerelerin yapıldığı Doha'da, beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşılmakta olduğunu duyurdu.

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