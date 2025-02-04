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İsrail Gazze'de Ateşkes Müzakereleri İçin Doha'ya Heyet Gönderiyor

İsrail, Gazze'deki ateşkes ve esir takası için müzakerelerini görüşmek üzere Doha'ya heyet göndermeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:30
İsrail Gazze'de Ateşkes Müzakereleri İçin Doha'ya Heyet Gönderiyor

İsrail Gazze'de Ateşkes Müzakereleri İçin Doha'ya Heyet Gönderiyor

İsrail, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri için bu hafta sonu Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndermeye hazırlanıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinde Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasına dair teknik ayrıntıları görüşmek üzere bir çalışma heyetinin Doha'ya gitmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Gerekli hazırlıkların yapıldığı ifade edildi.

Netanyahu, ABD'den döndükten sonra İsrail Güvenlik Kabinesini toplayacak ve anlaşmanın ikinci aşamasına dair ülkedeki genel pozisyonunu ele alacak. Ayrıca, Trump ile bölgesel konular üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Netanyahu ve Trump, özellikle Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yanı sıra Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi ve İran ekseninin unsurlarıyla yaşanan çatışma konularını masaya yatıracak.

Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakereleri kapsamında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Wittkoff ile de görüşeceğini duyurdu.

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