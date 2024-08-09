İsrail, Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası İçin Heyet Gönderecek

İsrail'den Gazze İçin Müzakere Heyeti

İsrail, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını görüşmek amacıyla 15 Ağustos'ta bir müzakere heyeti göndereceğini duyurdu. Başbakanlık Ofisinden gelen açıklamada, "ABD ve arabulucuların teklifiyle, müzakerelerde esir takası anlaşmasının detaylarını sonuçlandırmak üzere belirlenmiş bir yere heyetimizi göndereceğiz" ifadelerine yer verildi.

Hamas'tan Yanıt Bekleniyor

Öte yandan, Hamas'ın bu durumla ilgili bir açıklama yapmadığı kaydedildi.

İsrailli Ailelerden Netanyahu'ya Çağrı

Gazze'de esir tutulan İsraillilerin yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen müzakerelere liderlik etmesini talep etti. X platformu üzerinden yapılan duyuruda, aileler, ABD, Mısır ve Katar liderlerine arabuluculuk çabaları için teşekkürlerini iletti.

Ateşkes ve Esir Değişimi İçin Ortak Çağrı

ABD, Mısır ve Katar, 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da ateşkesin sağlanması ve esir değişimi müzakerelerini başlatma çağrısında bulundu. Bu çağrı, ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından yapıldı.

Müzakerelere Dair Gelişmeler

Yedioth Ahronot gazetesine göre, Kahire'ye giden müzakere heyeti, Netanyahu ile ordu arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle aynı gün geri döndü. Detaylar ise henüz netleşmedi. Biden, daha önce İsrail'in 3 aşamalı yeni ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı. Netanyahu ise söz konusu önerinin, belirli hedeflere ulaşılana kadar Gazze saldırılarının devam edeceğini vurguladı.