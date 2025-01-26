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İsrail, Gazze'de Ateşkesi İhlal Ederek Filistinli Gençleri Öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek iki Filistinliyi öldürdü; ondan fazla yaralı var.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:53
İsrail, Gazze'de Ateşkesi İhlal Ederek Filistinli Gençleri Öldürdü

İsrail Ordusu Gazze'deki Ateşkesi İhlal Etti

İsrail ordusunun bugün yaptığı saldırılarda, Gazze Şeridi'nde iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Ordunun, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıda, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir genç yaşamını yitirdi.

Yaralıların Durumu

El Avde Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nda açılan ateşte bir Filistinli gencin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir Filistinli, İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak yaşamını yitirdi.

Sığınmacılara Yönelik Saldırı

Gazze kenti ve kuzey bölgelerine dönmek isteyen sığınmacılara yönelik olarak Raşid Caddesi'nde açılan ateş sonucunda, biri çocuk 5 Filistinli yaralanmıştır.

Ateşkes Anlaşmasının İhlali

Soğuk havaya rağmen, on binlerce Filistinli, ateşkes anlaşması kapsamında evlerine dönebilmek için Netzarim Koridoru'nun açılmasını bekliyor. 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, Gazze’nin güney ve orta bölgelerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak'tan itibaren kuzey bölgelere geçebileceği belirtilmişti.

İsrail'in Kısıtlamaları

Ancak, İsrail dün, bu anlaşmanın hükümlerine karşı olarak, Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, “Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyecektir” denildi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, ancak Hamas'ın bu konuda bir söz veremediğini bildirdi.

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