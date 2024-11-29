İsrail, Gazze'de Bir Evi Bombaladı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Gazze kentinin batısında bir evi hedef alarak 3 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, El-Vahde Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybedenlerin yanı sıra enkaz altından 5 yaralıyı çıkararak El-Ehli Baptist Hastanesi’ne naklettiklerini bildirdi.

Saldırıların Öncesi ve Sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde Mescid-i Aksa ve diğer kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Aynı tarihte İsrail ise 1200 vatandaşının hayatını kaybettiğini, 5132 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in Saldırılarındaki Son Durum

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sonucunda yaklaşık 44.330 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısı 104.933 olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte 17.492'si çocuk ve 11.979'u kadın olmak üzere büyük bir kayıptan bahsedilmektedir.

Saldırılarda, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor ve bu durum sivil altyapının tahrip olmasına yol açıyor. Ayrıca, İsrail ordusu, 7 Ekim’den itibaren 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de devam eden çatışmalarda, aynı dönemde 796 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.