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İsrail Gazze'de BM Okullarına Saldırdı

İsrail'in Gazze'deki BM okullarına düzenlediği son saldırılarda 21 Filistinli yaşamını yitirdi ve 20 bin kişi etkilendi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 22:58
İsrail Gazze'de BM Okullarına Saldırdı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

Son iki günde, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) destekli 3 okula saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti.

UNRWA Genel Komiseri Açıklama Yaptı

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının çok sayıda masum insanı etkilediğini vurguladı. Lazzarini, bu okullarda 20 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğunu belirtti.

Uzun Süredir Devam Eden Tansiyon

Lazzarini, ayrıca, saldırıdan bu yana toplamda 140'tan fazla UNRWA okulunun hedef alındığını ifade etti. 7 Ekim'den bu yana, Gazze'deki çatışmalar sırasında ölü sayısının ciddi şekilde arttığını belirten Lazzarini, yaklaşık 41 bin 788 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 96 bin 794 kişinin yaralandığını kaydetti.

İsrail Ordusunun Hedefleri

İsrail, sık sık çeşitli bahanelerle yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bu okulları hedef alarak saldırılara devam etmektedir. Bu durum uluslararası toplumda geniş yankı uyandırmaktadır.

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