İsrail Gazze'de Bombardıman Düzenledi: Altı Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Nusayrat'ta bir eve yönelik hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda, iki çocuğun da aralarında bulunduğu altı Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Resmi Haber Ajansı'ndan Açıklama

Filistin resmi haber ajansı WAFA, saldırının Cedid Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldığını bildirdi. Olay, bölgedeki tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Verileri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda, 41 bin 467 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu sayı arasında 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın yer alıyor.

İnsani Durum ve Altyapı Zararları

Ayrıca, enkaza gömülen binlerce kişinin olduğu belirtilirken, halkın can güvenliği için sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapının da büyük oranda tahrip olduğu rapor ediliyor.